В Пермском крае 3 303 новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

Общее число выявленных случаев в Прикамье достигло 189 189. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 3 303 новых случая. Роспотребнадзор региона сообщает, что из них 701 - дети до 17 лет.

В стационарах, где лечат ковид в тяжелом состоянии находится 172 пациента. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 816 человек, за минувшие сутки - 9. Общее число выявленных случаев в Прикамье достигло 189 189.

Напомним, в Перми 31 января в первый день работы амбулаторных консультативно-диагностических центров (АКДЦ) стал настоящим испытанием для врачей и пациентов. Из-за большого числа заболевших ОРВИ и коронавирусом у входов в центры образовались огромные очереди. Пермяки с температурой часами не могли попасть к врачу. Социальные сети заполнили фото и видео, на которых жители показывали и рассказывали, что происходит в ковид-центрах. В Минздраве скорректировали работу центров, подробнее здесь.