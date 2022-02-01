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Общество1 февраля 2022 8:25

Проект нового здания художественной галереи планируют изменить

Это связано с действующими железнодорожными путями на перегоне «Пермь I – Мотовилиха»
Анна Маркова
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Макет здания новой галереи.

Макет здания новой галереи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с заместителем председателя Правительства Дмитрием Чернышенко. Темой рабочей встречи стала подготовка к 300-летию Перми.

На ней обсудили строительство нового здания Пермской художественной галереи и переноса экспонатов в помещение для реставрации на улице Окулова.

Губернатор Прикамья рассказал, что закончить переезд планируется к концу марта, а сейчас генеральный подрядчик проводит корректировку проектно-сметной документации нового здания галереи. Это связано с действующими железнодорожными путями на перегоне «Пермь I – Мотовилиха».

Кроме этого на встрече обсудили строительство краевой музыкальной школы для одаренных детей и многофункционального спортивного комплекса «Энергия».

- Наша главная цель, чтобы большинство объектов были сданы в юбилейный год, и пермяки оценили положительные изменения качества их жизни, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту нового здания Пермской художественной галереи, которое планируется построить на Заводе Шпагина, по адресу: улица Советская, 1. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Контракт на строительство заключен с российско-турецкой компанией ООО «ЛимакМаращСтрой». Полностью построить здание и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. После завершения строительства туда переедут все музейные экспонаты.

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