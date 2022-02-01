В начале 2022 года в Перми отмечен рост случаев краж крышек люков тепловых камер

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В январе 2022 года с объектов Пермских тепловых сетей в Перми похищено50 крышек люков тепловых камер. В результате энергокомпании нанесен экономический ущерб и создана угроза надежности процесса теплоснабжения. Кроме того, преступления такого рода несут опасность для жизней жителей и их детей.

Кражи зафиксированы в Орджоникидзевском, Кировском, Дзержинском и Ленинском районах города Перми. По всем фактам поданы заявления в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Ведется работа по установлению виновных лиц.

«Мы призываем всех пермяков проявлять бдительность, и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию и в теплосетевую компанию. Ваше ответственное отношение поможет предотвратить трагедию, и не допустить сбоев в работе теплосетевого оборудования», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» ведется постоянная работа по выявлению и пресечению фактов хищений имущества с теплосетевых объектов. В числе постоянных профилактических мер: объезды и обходы тепловых сетей, совместные рейды с правоохранительными органами по точкам сбыта цветного металла.

Сообщать о случаях краж крышек люков тепловых камер необходимо в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 243-72-99 (с 01.03.2022 г. новый номер сервиса – (342) 259-39-98).