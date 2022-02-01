Имя заслуженного нефтяника появится на карте Пермского края

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Рассветное месторождение, расположенное в Осинском округе, переименовано в честь заслуженного нефтяника Виктора Лобанова. Он один из создателей предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также первого в регионе совместного нефтяного производства «ПермТОТИнефть».

В разные годы он возглавлял нефтегазодобывающее управление «Осинскнефть», компании «Кама-Ойл» и «РИД Ойл-Пермь». Под его руководством в Осинском районе начата разработка ключевых месторождений, а в самой Осе построены детские сады, школа, санаторий-профилакторий и спортивный комплекс. Так, в 1986 году в Осе открылся построенный при поддержке нефтяников Дом спорта НГДУ «Осинскнефть», впоследствии получивший название «Фаворит».

Недавно при поддержке компаний ПФП-группы и «ЛУКОЙЛ» спортивное учреждение капитально отремонтировали – обновили холлы, тренажерный зал и зал борьбы, системы вентиляции, фасад. Сейчас работы завершаются в бассейне. Ко Дню памяти Виктора Лобанова на здании спортивной школы, получившей в прошлом году имя почетного нефтяника, будет установлена мемориальная доска.

= Виктор Александрович был выдающимся человеком, своему современному облику Оса обязана именно ему. Когда он ушел из жизни, ветераны ЛУКОЙЛа, ПФП-группы и жители города обратились с инициативой увековечить имя заслуженного нефтяника. Ведь нефтегазовой отрасли Виктор Александрович посвятил ровно полвека, – рассказал Олег Третьяков, представитель президента Компании «ЛУКОЙЛ» в регионе.