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Общество1 февраля 2022 3:47

В Пермском крае задержали 16-летнего подростка за семь краж и грабеж

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством
Анна Маркова
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Подросток теперь будет проходить принудительное лечение.

Подросток теперь будет проходить принудительное лечение.

Фото: Василий Вахрин

16-летнего подросток с 31 января по 22 апреля в Краснокамске и Свердловском района Перми, совершил 7 краж. Он подходил к детям, просил телефон, чтобы позвонить и сбегал с чужим гаджетом. Еще один случай произошел, когда подросток находился в медицинском учреждении, он украл телефон пациента у другого пациента.

Кроме этого малолетний злоумышленник вместо со своим знакомым напали на 32-летнего мужчину и забрали его вещи.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток страдает психическим расстройством и нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Постановлением суда в отношении несовершеннолетнего применены принудительные меры медицинского характера.