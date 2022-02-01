В Пермском крае задержали 16-летнего подростка за семь краж и грабеж

Подросток теперь будет проходить принудительное лечение. Фото: Василий Вахрин

16-летнего подросток с 31 января по 22 апреля в Краснокамске и Свердловском района Перми, совершил 7 краж. Он подходил к детям, просил телефон, чтобы позвонить и сбегал с чужим гаджетом. Еще один случай произошел, когда подросток находился в медицинском учреждении, он украл телефон пациента у другого пациента.

Кроме этого малолетний злоумышленник вместо со своим знакомым напали на 32-летнего мужчину и забрали его вещи.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток страдает психическим расстройством и нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Постановлением суда в отношении несовершеннолетнего применены принудительные меры медицинского характера.