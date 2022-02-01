Разрешение на строительство инфекционной больницы в Перми получено

Так будет выглядеть новая инфекционная больница.

Министерством имущества и градостроительства Пермского края на основании положительного заключения госэкспертизы выдал разрешение Управлению капитального строительства на строительство инфекционной больницы.

Теперь подрядчик может начинать строительные работы. Инфекционную больницу, которую так долго ждут жители построят по улице Космонавта Леонова, 84. Это будет комплекс зданий, строительство планируют завершить в 3 квартале 2023 года.

Напомним, новое здание построит «ЖБК-СТРОЙ». Согласно техзаданию проекта, строительство пройдет в два этапа. Стартует процесс в конце октября 2021 года. Максимальная цена контракта составила 2,15 млрд руб.