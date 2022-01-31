В Пермском крае на карантин закрыли 85 школ и 6 детсадов

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Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае закрыли 85 школ и 6 детсадов. Частично образовательный процесс приостановили в 1431 классе в 245 школах, в 229 группах в 186 детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю с 24 по 30 января в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 40 064 человека. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Суксунском районе, городах Пермь и Соликамск.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили о мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

- сделать прививку против гриппа;

- носить маску в местах массового скопления людей;

- часто и тщательно мыть руки;

- не допускать переохлаждения;

- регулярно проветривать помещение;

- избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

Напомним, накануне состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные мер до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.

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