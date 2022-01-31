Железнодорожники назвали основные причины гибели людей на ж/д путях в 2021 году

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В 2021 году на ж/д путях в границах Свердловской железной дороги различные травмы получили 86 человек, 55 из которых скончались. Как отмечают в пресс-службе СВЖД, 93% случаев связаны с хождением людей по путям или переходом через ж/д пути в непредназначенных для этого местах. При этом более трети пострадавших были пьяными.

Чтобы сократить количество несчастных случаев, железнодорожники устанавливают ограждения, предупреждающие плакаты, проводят рейды и объясняют нарушителям правила безопасности и напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

- Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. При нахождении в зоне движения поездов необходимо отказаться от использования наушников и не отвлекаться на гаджеты, - сообщили в пресс-службе СВЖД.

Напомним, одна из недавних трагедий на ж/д путях произошла в начале января в Индустриальном районе Перми. На железнодорожной станции «Остановочный пункт 1436 километр» грузовой состав насмерть сбил 42-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.

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