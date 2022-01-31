Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 39 муниципалитетах Пермского края

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За прошедшие сутки в Пермском крае провели 20 511 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований опасную инфекцию подтвердили у 3 190 жителей региона.

Больше всего заболевших традиционно зарегистрировали в Перми – 1546. На втором месте – Краснокамск, где COVID-19 подтвердили у 382 человек. На третьем месте – Березники, где зафиксировано 310 случаев заболевания.

В Нытве коронавирус диагностирован у 145 жителей, в Пермском районе – у 135, в Верещагино – у 80, в Соликамске – у 70, в Ильинске – у 44. По 36 прикамцев заразились в Оханске, Суксуне и Чайковском. В Очере положительный тест на коронавирус оказался у 35 обратившихся к врачам пациентов, в Кунгуре – у 33.

По 26 человек заболели в Большесосновском муниципальном округе и Лысьве, по 25 – в Горнозаводске и Карагае. В Губахе зафиксировано 23 случая инфицирования. По 22 жителя с COVID-19 зарегистрировано в Кунгуре и Сивинском муниципальном округе, по 18 – в Добрянке и Чернушке.

В Кишертском муниципальном округе COVID-19 диагностирован у 15 человек, в Александровске – у 13, в Бардымском муниципальном округе – у 10, в Ординском муниципальном округе – у 8, в Чусовом – у 6. По 5 инфицированных обнаружено в ЗАТО Звездный, Березовском, Еловском и Частинском муниципальных округах, а также в Гремячинске и Осинский городские округа.

По 4 прикамца заболели в Красновишерском городском округе и Куединском муниципальном округе. В Уинском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 3 человек, в Кизеле – у 2. По одному случаю заражения обнаружено в Октябрьском и Чердынском городских округах.

Напомним, накануне состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные мер до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.