В Перми осудят сына, который жестоко убил своего отца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью 2 октября в одной из квартир по улице Николая Островского выпивали 29-летний сын и его 55-летний отец. Изрядно употребив горячительный напитки мужчины начали ссориться. Ругань переросла в драку и сын начал жестоко избивать отца. Удары наносил руками и ногами по голове и телу. Спасаясь от агрессивного родственника, отец выбежал на лестничную площадку, но сын догнал его и продолжил жестоко избивать. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.