На неделе в Перми будут работать пять пунктов вакцинации

За прошедшие сутки в регионе выявили 3 190 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми на этой неделе с 31 января будут работать пять пунктов вакцинации, где можно сделать прививку против коронавирусной инфекции. Список опубликовал Минздрав региона.

ТРК «Планета», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 31 января - 6 февраля с 15.00 до 18.00.Есть вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

ТРК «СПЕШИLOVE», г. Пермь, ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 1-6 февраля с 11.00 до 17.00. «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

«Пермская ярмарка», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 31 января - 6 февраля с 11.00 до 17.00. «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

ДК Гознака, г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, 10: 31 января - 4 февраля с 9.00 до 15.00. «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

ДК Ленина, г. Краснокамск, пр. Маяковского, 9: 31 января - 4 февраля с 9.00 до 15.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт».

Кстати, мы рассказывали, что в Перми в понедельник, 31 января, социальные сети буквально завалили фотографиями огромных очередей в поликлиники. Пермяки жалуются, что часами не могут попасть на прием, а очередь к врачу начинается уже на улице. Подробнее об этом здесь.

За прошедшие сутки в регионе выявили 3 190 случаев COVID-19. Общее число заражений за время пандемии достигло 185 886.