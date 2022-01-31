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Спорт31 января 2022 11:40

В «Звезде» рассказали о планах на межсезонье

Клуб проведет два сбора
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ФК "Звезда"

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» поделился планами на февраль и март. Так, пермский клуб рассчитывает провести два сбора в России.

Первый сбор пройдет в Крымске, что в Краснодарском крае. Он начнется 15 февраля и продлится до 3 марта. Клуб планирует провести четыре игры. Уже есть предварительная договоренность со следующими командами: ФК «Черноморец» (Новороссийск), ФК «СКА-Хабаровск», ФК «Авангард» (Курск), ФК «Химки».

Второй сбор команда планирует с 9 по 25 марта. Однако место его проведения пока не определено.

Ранее планами на межсезонье поделился другой профессиональный футбольный клуб Перми – «Амкар».

Напомним, первую часть сезона в ФНЛ-2 «Звезда» закончила на шестом месте группы «4».

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