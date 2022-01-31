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Происшествия31 января 2022 11:37

Пермяк приютил у себя жителя Пензы, а потом лишился телефона и денег

Мужчина отправился в клуб и угощал всех дорогим алкоголем
Анна Маркова
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Злоумышленник теперь находится в СИЗО и ждет суда.

Злоумышленник теперь находится в СИЗО и ждет суда.

Доброта 30-летнего жителя Перми обернулась для него проблемами. На улице он познакомился с жителем Пензы. Тот пожаловался, что нет работы и жилья. Доверчивый пермяк пожалел нового знакомого и впустил его к себе в квартиру на время. Мужчина прожил у него две недели, а потом украл телефон и пошел в клуб.

Там злоумышленник щедро угощал всех подряд дорогом алкоголем, а за спиртное расплачивался с помощью телефона, к которому была привязана банковская карта супруги потерпевшего.

Женщина заблокировала счет и обратилась в полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор.

- За кражу с банковского счета мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Пермском краю.

Ранее мы рассказали, как в Пермском крае 31-летнему поджог дом знакомого, к которому пришел в гости.

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