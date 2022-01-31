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Общество31 января 2022 10:48

Куратор строительства пермского зоопарка признал вину в хищении

На следующей неделе ему огласят приговор
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на следующей неделе вынесут приговор Илье Козыреву, который курировал строительство нового пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный. Как сообщает Business Class, подсудимый свою вину признал. А приговор ему огласят на следующей неделе.

Илья Козырев, от имени подрядчика, подписывал акты о приемке выполненных работ. И справки об их стоимости для получения оплаты по контракту из бюджета.

Но как полагает следствие, эти работы не были выполнены. И его действия квалифицировали как мошенничество. Ущерб краевому бюджету оценили в 353 млн руб.

Кстати, недавно строительство зоопарка в Перми возобновили. Некоторые животные должны переехать в него уже осенью.

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