Пермячка отсудила крупную сумму денег у батутного центра

Батутный центр заплатит 230 тысяч за травму ноги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми женщина обратилась в суд после того, как повредила ногу в батутном центре «Планета панорама». Она потребовала моральную компенсацию. Случай произошел в феврале прошлого года. Женщина считает, что со стороны ответчиков не были предприняты достаточные меры ее безопасности, не был проведен инструктаж по технике безопасности использования батута.

Причиной падения женщины стало то, что ее ребенок проходил рядом с батутом по обкладочным матам, поскользнулся, стал наклоняться на батут, на котором она прыгала. От этого женщина неудачно приземлилась и получила травму.

- Судом вынесено решение о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 230000 рублей, - сообщает суд Орджоникидзевского района Перми. - Также с индивидуального предпринимателя взыскана государственная пошлина в размере 300 рублей.