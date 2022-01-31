В Перми за ложное сообщение о бомбе осудили гражданина Узбекистана

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В Перми за сообщение о ложном минировании осудили молодого гражданина Узбекистана. Подробностями поделились в пресс-службе Пермского краевого суда.

Так, 28-летний парень, отбывающий наказание в исправительной колонии Соликамска, решил отправить ложное сообщение о минировании. В марте 2021 года он позвонил отцу и попросил его с незарегистрированной сим-карты завести аккаунт под псевдонимом Aziz Xabirov в Telegram.

А после попросил переслать ему продиктованные им же сообщения о готовящемся взрыве в период с 1 мая 2021 года по 9 мая 2021 года на станции Московского метрополитена «Саларьево».

После преступник сообщил сотруднику ГУФСИН о намерениях пользователя Aziz Xabirov совершить взрыв самодельного взрывного устройства.

Проверка показала, что сообщение о взрыве оказалось ложным. Теперь, с учетом ранее совершенных преступлений, злоумышенник проведет в колонии строгого режима 15 лет: суд добавил ему 6,5 лет колонии. Также виновному назначен штраф в размере 400 тыс. руб.