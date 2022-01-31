В Пермском крае мужчина спалил дом, обидевшись на шутку хозяина

Огонь полностью уничтожил дом. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае 31-летнему мужчине грозит тюремный срок за поджог дома. Происшествие случилось в октябре прошлого года в Куединском районе.

Обвиняемый пришел с девушкой в гости к 33-летнему знакомому, который тоже был с дамой. Молодые люди выпивали, во время застолья гость обиделся на шутку. Через какое-то время вышел в сени, увидел тряпку с пятнами от машинного масла, поджог ее и бросил на крыльцо, а потом пошел к себе домой.

Хозяин дома и его гости, увидев языки пламени, выскочили в окно. Деревянный дом вспыхнул как спичка. Пожарные потушили огонь, но сильно пострадал, жить в не уже невозможно.

- Ущерб составил порядка 700 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Молодой человек свою вину в содеянном признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.