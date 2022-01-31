В Перми судебные приставы задержали должника во время регистрации на рейс

Мужчину задержали во время регистрации на рейс. Фото: Анна Маркова

В Перми судебные приставы задержали должника в пермском аэропорту. Мужчина должен был на содержание 13-летней дочери более полумиллиона рублей. Деньги не платил, от приставов скрывался, поэтому был объявлен в розыск. В январе стало известно, что должник купил билет на самолет в Краснодарский край.

- К регистрации на рейс приехали и наши сотрудники, - сообщает пресс-служба УФССП по Пермском краю. - Мужчину задержали и доставили в подразделение судебных приставов. После этого алиментщика сопроводили в суд для рассмотрения материалов административного дела.

Вместо отдыха на Черном море мужчина получил 80 часов обязательных работ, лишился сотового телефона, который был арестован в счет погашения задолженности.