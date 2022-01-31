На трассе в Пермском крае водитель чудом избежал столкновения с другим автомобилем

Фото: кадр видео ВКонтакте "ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ".

В социальной сети появилось видео, которое попало на регистратор одного из автолюбителей. Судя по дате, оно было снято 29 января. На кадрах автомобиль едет по почти пустой трассе, а по встречной движется фура, вдруг из-за нее на большой скорости в неуправляемом заносе вылетает легковушка, которую несет прямо на машину автора ролика. Водитель молниеносно среагировал и виртуозно ушел от столкновения, съехав на обочину. Судя по разговору, в салоне с водителем была его жена и дочка. К счастью, никто из них не пострадал.

В комментариях к видео в адрес водителя пользователи написали множество комментариев: «Профи, молодец», «Второй раз родились», «Водитель – красава! Спас семью».

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