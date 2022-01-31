В ГИБДД Перми рассказали, сколько человек пострадало и погибло в авариях за неделю

В Перми с 24 по 30 января произошло 9 ДТП с пострадавшими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми с 24 по 30 января произошло 9 ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек получили травмы и 1 человек погиб. Об этом сообщает ГИБДД города.

Всего было выявлено 2753 нарушения ПДД, из них: 86 нетрезвых водителей и водителей с признаками опьянения из них, 23 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 6 водителей управляли автомобилем с признаками опьянения, не имея водительского удостоверения, 37 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Смертельное ДТП случилось в Перми утром 28 января. Около 11 часов утра в Закамске водитель автобуса 65 маршрута сбил женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась до прибытия врачей «скорой помощи».