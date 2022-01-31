В Пермском крае льготникам рецепты на лекарства будут приносить домой

К пожилым людям из групп риска рецепты на лекарства принесут домой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае льготные категории граждан могут получить рецепт на лекарство не выходя из дома. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Минздраве решили поберечь пациентов из групп риска. Теперь граждане, которым положено льготное лекарство, входящие в группы риска (возраст 60+, наличие сопутствующих заболеваний, ограничение двигательной активности), будут получать рецепты на дому.

Для этого нужно позвонить по телефону в поликлинику и вызвать медика на дом, сообщить, что нужен рецепт. После этого придет врач или фельдшер и выпишет рецепт.

Если у вас есть льгота на лекарства, но вы не входите в группы риска, для получения рецептов придется самому сходить в поликлинику. Обратитесь к врачу или фельдшеру без очереди.

Одинокие маломобильные пациенты могут получить льготные лекарства из аптек, обратившись к волонтерам, позвонив в Общероссийский народный фронт по номеру телефона 8 (800) 200-34-11 и 8 (800)101-92-72.

Также организовать доставку лекарств могут соцработники - социальная помощь 8 (800) 100-83-05. В сельских территориях Прикамья осуществляется доставка лекарств по льготным рецептам в ФАПы.

Напомним, что за минувшие сутки в Пермском крае обнаружили 2 898 случаев коронавирусной инфекции.

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