В Пермском крае на неделе ожидается оттепель

В пятницу в Прикамье может потеплеть до + 1 градуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае на неделе с 31 января по 4 февраля синоптики обещают потепление. По данным научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», средняя температура воздуха окажется выше нормы на 10-11°C.

К концу недели не исключена первая в этом году оттепель в южных районах края, но кроме приятного тепла нас ожидают еще и снегопады.

Сегодня, в понедельник, возможен небольшой снег, термометр покажет днем −4…−9°. По северу и востоку немного холоднее. Со вторника в Прикамье столбик термометра поползет вверх. Циклон принесет теплый воздух с метелями и снегопадами, днем −1…−6°.

В среду погода особо не изменится. В четверг ночью похолодает до – 11, а днем снова начнется метель и пойдет снег, местами сильный. Днем 3 февраля −1…−6°.

В пятницу днем в отдельных районах не исключена слабая оттепель до +1°. Снегопады никуда не уйдут, по югу края - сильные.