Новые случаи COVID-19 обнаружили в 44 муниципальных образованиях Прикамья

Фото: краевой Минздрав.

По сообщениям Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировали 2898 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 44 муниципальных образованиях края.

Большинство инфицированных выявили в Перми – 1809. На втором месте - Березники, где коронавирусную инфекцию выявили у 219 жителей города. На третьем – Пермский муниципальный район, в котором обнаружили коронавирус у 17 человек.

В Соликамском городском округе COVID-19 подтвердился у 81 человека, в Краснокамском городском округе – у 74, в Кудымкаре – у 53, в Кунгуре – у 47. По 46 прикамцев заразились в Суксунском и Чусовском городских округах. В Добрянском городском округе COVID-19 диагностировали у 33 жителей, в Губахе – у 32, в Верещагинском городском округе – у 30, в Березовском муниципальном округе – у 26, в Ильинском городском округе – у 23, в Октябрьском городском округе – у 22, в Осинском городском округе – у 20.

В Кунгурском районе заболевание обнаружили у 18 обратившихся к врачам пациентов, в Кудымкарском муниципальном округе – у 17, в Кочевском муниципальном округе – у 16, в Бардымском муниципальном округе – у 15, в Ординском муниципальном округе – у 14. По 13 заболевших обнаружено в Еловском муниципальном округе и Очерском городском округе, по 10 – в Гайнском муниципальном округе, ЗАТО Звездный и Нытвенском городском округе.

По 9 жителей заразились в Лысьвенском городском округе и Чайковском, по 8 – в Большесосновском муниципальном округе и Горнозаводском городском округе. В Юсьвинском муниципальном округе инфекция подтвердилась у 7 человек, в Косинском муниципальном округе – у 6. В Оханском и Чернушинском городских округах обнаружено по 5 прикамцев с COVID-19.

По 4 новых случая зафиксировали в Карагайском и Сивинском муниципальных округах. По 3 инфицированных выявлено в четырех территориях Прикамья. Это Чердынский городской округ, а также Кишертский, Куединский и Юрлинский муниципальные округа. В Александровском муниципальном округе, Гремячинском и Красновишерском городских округах заразились по 2 человека. В Кизеле коронавирус диагностирован у 1 жителя.

Всего в Пермском крае выявили 182698 заболевших COVID-19.