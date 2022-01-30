Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила из хаба в Намангане авиарейс до Перми

Фото: сайт авиакомпании.

Это сообщение наверняка заинтересует авиапассажиров, планирующих прилететь из Средней Азии на Урал.

В рамках проекта хаб «Восточный» авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к выполнение прямых рейсов из Намангана в 9 городов Российской Федерации, в том числе, в Пермь.

- Прямые регулярные рейсы из Большого Савино в Наманган будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах Airbus 320, - сообщили в пермском аэропорту.

Как объясняют в авиакомпании, хаб «Восточный» — это новый проект Uzbekistan Airways, который должен создать условия для перелета жителей Ферганской долины по наиболее востребованным направлениям. Система низкобюджетных авиаперевозок с полным экономическим классом позволит существенно сэкономить на билетах.

Их можно приобрести на сайте авиакомпании www.uzairways.com.