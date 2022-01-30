По данным Роспортебнадзора, в Прикамье число детей, за сутки заразившихся COVID-19, увеличилось почти вдвое

Фото: краевой Минздрав.

Неутешительные данные опубликовал Роспотребнадзор по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За минувшие сутки в Прикамье подтвердили 2 898 новых случаев COVID-19. Из них 864 – это дети и подростки до 17 лет.

В стационарах, перепрофилированных в регионе под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 162 пациента. Из них 67 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 795 человек.

За сутки в регионе провели 23 632 ПЦР-исследования на коронавирус.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов в Пермском крае прошли 1 364 131 человек. 1 295 310 жителей завершили курс вакцинации.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 182 696.

Напомним, накануне состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные мер до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.