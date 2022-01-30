В Перми сообщили адреса площадок для дрессировки собак

На детских площадках лучше не выгуливать четвероногих питомцев. Фото: архив "КП".

Огороженные площадки со снарядами и тренажерами для тренировки собак организованы в 5 районах Перми.

- Вход на такие площадки свободный – через калитку, - сообщили в горадминистрации.

В мэрии перечислили адреса этих площадок.

В Ленинском районе их две - на улице Клименко, 26 и на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества (квартал №70).

В Мотовилихинском районе площадка для выгула собак обустроена в микрорайоне Вышка-2 по улице Ивана Франко, 39.

В Свердловском районе оборудованы четыре площадки - на улице Яблочкова, 38, улице Солдатова, 43, улице Бродовское кольцо и в ЖК «Гулливер».

На территории Кировского района их также четыре, они расположены по таким адресам: улица Генерала Панфилова, 11а, улица Богдана Хмельницкого, 13а, экопарк «Мечта воробушка» (микрорайон «Судозаводской»), Нижне-Курьинское участковое лесничество (квартал №26).

В Орджоникидзевском районе три площадки для выгула и дрессировки собак открыты напротив домов №17 по улице Кабельщиков, №78/2 по улице Карбышева и №75 по улице Бенгальской.

В мэрии обещают, что организация площадок для выгула и дрессировки собак в Перми продолжится.

Где нельзя выгуливать собак?

В горадминистрации напомнили, что выгул собак запрещен на детских и спортивных площадках, во дворах детских учреждений, на территориях образовательных и медицинских учреждений.

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