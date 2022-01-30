В Перми сообщили адреса площадок для дрессировки собак

На детских площадках лучше не выгуливать четвероногих питомцев. Фото: архив "КП".
Огороженные площадки со снарядами и тренажерами для тренировки собак организованы в 5 районах Перми.
- Вход на такие площадки свободный – через калитку, - сообщили в горадминистрации.
В мэрии перечислили адреса этих площадок.
В Ленинском районе их две - на улице Клименко, 26 и на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества (квартал №70).
В Мотовилихинском районе площадка для выгула собак обустроена в микрорайоне Вышка-2 по улице Ивана Франко, 39.
В Свердловском районе оборудованы четыре площадки - на улице Яблочкова, 38, улице Солдатова, 43, улице Бродовское кольцо и в ЖК «Гулливер».
На территории Кировского района их также четыре, они расположены по таким адресам: улица Генерала Панфилова, 11а, улица Богдана Хмельницкого, 13а, экопарк «Мечта воробушка» (микрорайон «Судозаводской»), Нижне-Курьинское участковое лесничество (квартал №26).
В Орджоникидзевском районе три площадки для выгула и дрессировки собак открыты напротив домов №17 по улице Кабельщиков, №78/2 по улице Карбышева и №75 по улице Бенгальской.
В мэрии обещают, что организация площадок для выгула и дрессировки собак в Перми продолжится.
Где нельзя выгуливать собак?
В горадминистрации напомнили, что выгул собак запрещен на детских и спортивных площадках, во дворах детских учреждений, на территориях образовательных и медицинских учреждений.
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