В Прикамье спасли старушку, которая ночью ушла из дома в одном халате и тапочках

Фото: краевая больница имени Вагнера.

В Березниках едва не произошла трагедия. В ночь на воскресенье 85-летняя женщина, воспользовавшись тем, что все спали, потихоньку открыла окно, вылезла наружу, и пошла в темноте по улице.

Пожилая женщина рисковала замерзнуть – на ней был лишь халат, платок да тапочки на ногах.

К счастью, ее пропажи вовремя хватились. В паблике «ЧП Березники» ВКонтакте появился пост:

- Обращаюсь по поводу пропавшей бабушки. Выбралась сегодня ночью около 3.00 через окно, пока все спали. Ей 85 лет, ушла раздетая.

Очевидцы сообщили, что выдели женщину, идущей в сторону церкви в микрорайоне Первостроителей. В конце концов, там ее обнаружил полицейский патрульный наряд.

Пожилую женщину доставили в краевую больницу имени Вагнера.

- Уже позвонили хорошие люди, едем за ней, - сообщила автор поста в соцсети.