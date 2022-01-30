Синоптики обещают в Прикамье необычно теплое и снежное начало февраля

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи прогнозируют, что уже сегодня, в воскресенье, в нашем регионе начнет меняться погода – антициклон из Сибири отступит, и ему на смену придет более теплый воздух, а с ним и осадки.

Потепление может затянуться, и начало февраля обещает быть на редкость теплым и снежным.

- В воскресенье, 30 января, произойдет перестройка погоды, - сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем по всему краю будет падать снег, но снегопады пока не будут сильными. Дневная температура воздуха повысится в среднем на 2 градуса.

В начале следующей недели потепление продолжится. В понедельник, 31 января, в Перми днем ожидается около −3 градусов.

- По предварительным прогнозам, начало февраля будет снежным и теплым - на 8–10 градусов теплее нормы, - отмечают метеорологи метеорологического центра..