465 детей заболели коронавирусом за сутки в Пермском крае

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 465 детей в возрасте до 17 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 465 детей в возрасте до 17 лет. И по информации краевого Минздрава, за последние три дня заболеваемость среди детей выросла в 2,5 раза.

Всего заболевших за прошедший день в регионе было выявлено 2588. А вот выздоровели и списались с больничного всего 275 человек.

- Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 179 798 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. – За минувшие сутки инфекция унесла жизни 15 человек.

Чтобы выявить заболевших, за сутки в регионе было проведено рекордное количество ПЦР-исследований - 28 823!

Сейчас в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 163 пациента. Из них 68 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 786 человек.