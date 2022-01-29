Семья пермяков показала «распаковку» сока с плесенью

Фото: скрин с видео, присланного в редакцию "Комсомольской правды".

Большое разочарование пришлось испытать накануне семье пермяков после похода в ближайший сетевой продуктовый магазин. Они купили там сок, но выпить не успели, иначе их ждало бы серьезное кишечное расстройство.

- Вот такое «чудо» мы купили в магазине рядом с домом, - рассказали они «Комсомольской правде» в Перми. – Открыли, налили в стакан и увидели плавающие в соке крошки, поэтому решили посмотреть, что внутри.

И уже на камеру глава семьи начал разрезать картонную упаковку сока J7, а когда открыл ее, не смог удержаться от непечатного выражения, ведь содержимое было очень далеко от ожидаемого. В желтоватой жидкости плавали сгустки плесени. Благо, никто не успел отведать испорченный продукт. Пермяки обратились в магазин за возвратом уплаченных денег.