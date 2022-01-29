В Перми водитель автобуса насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку

Пострадавшая скончалась до прибытия врачей «скорой помощи». Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Смертельное ДТП случилось в Перми утром 28 января. Около 11 часов утра в Закамске водитель автобуса 65 маршрута сбил женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась до прибытия врачей «скорой помощи».

- ДТП произошло в 10.45 на улице Маршала Рыбалко, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Со стороны улицы Ласьвинской в направлении Оборонщиков двигался автобус под управлением 40-летнего водителя. Во время движения он сбил 83-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора.

В результате ДТП пожилая женщина скончалась, по факту аварии проводится проверка.