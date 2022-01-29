В полиции рассказали об утреннем ДТП с автобусом на трассе в Пермском крае

Скрин с видео АиФ-Прикамье.

Ранним утром 29 января в Пермском крае произошло ДТП, столкнулись автобус и КамАЗ. Кадры с места происшествия попали в соцсети. Столкновение прокомментировали в полиции.

- Авария случилась в 07.30 утра 29 января в Краснокамском городском округе, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По автодороге «М-7 Волга» двигался автобус Higer KLQ6928Q под управлением 56-летнего мужчины. По предварительной информации, на 460 км трассы водитель не соблюл дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с КамАЗом.

В результате ДТП пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.