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Происшествия29 января 2022 7:20

В полиции рассказали об утреннем ДТП с автобусом на трассе в Пермском крае

Водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с КамАЗом
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скрин с видео АиФ-Прикамье.

Скрин с видео АиФ-Прикамье.

Ранним утром 29 января в Пермском крае произошло ДТП, столкнулись автобус и КамАЗ. Кадры с места происшествия попали в соцсети. Столкновение прокомментировали в полиции.

- Авария случилась в 07.30 утра 29 января в Краснокамском городском округе, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По автодороге «М-7 Волга» двигался автобус Higer KLQ6928Q под управлением 56-летнего мужчины. По предварительной информации, на 460 км трассы водитель не соблюл дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с КамАЗом.

В результате ДТП пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

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