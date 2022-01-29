В смертельном ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель легковушки

Фото с места ДТП: группа ВК 98 - ПСЧ 13-ПСО Прикамья.

Вечером, 28 января на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП, о произошедшем рассказали на своей странице ВК пожарные, устранявшие последствия этого столкновения.

- В 22.33 на пункт связи части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Суксунском городском округе, - сообщили сотрудники 98 - ПСЧ 13-ПСО Прикамья. - На 117 километре автодороги Пермь-Екатеринбург произошло столкновение легкового автомобиля и грузовой фуры. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб водитель легкового автомобиля. На ликвидации ДТП участвовало четыре человека личного состава 98-ПСЧ и одна единица техники.

Судя по опубликованному с места ДТП фото, у водителя за рулем легковушки просто не было шансов, вся передняя часть автомобиля после лобового столкновения оказалась смята до такой степени, что двигатель оказался внутри салона.