Пермские синоптики рассказали о погоде на конец января

В выходные в Пермском крае дни сохранится стабильная умеренно-морозная погода со слабым ветром. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики рассказали о погоде на последние дни января. В выходные дни в Пермском крае сохранится стабильная умеренно-морозная погода со слабым ветром.

- Днем в субботу без осадков, а температура будет -10…-15 , - рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. - В воскресенье станет больше облаков, потеплеет ночью до -10…-15 , днем до -7…-13 и пройдет небольшой снег.

В понедельник ночью и в первой половине дня сохранится аналогичный характер погоды, а ближе к вечеру начнется снегопад, усилится южный ветер, и температура будет повышаться. Это станет началом продолжительной и интенсивной волны тепла, в результате которой первая пятидневка февраля может оказаться на 9-10 теплее нормы – как и в прошлом году, а в южной части края вероятны первые за два месяца слабые оттепели.