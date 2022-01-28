За сутки коронавирусную инфекцию выявили в 43 территориях

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 177210 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 2099 жителей в 43 территориях. Лидер по числу заболевших - Пермь 1277 случаев. Березники -112, Краснокамский городской округ - 106 заболевших.

В Пермском муниципальном районе положительные результаты тестов у 84 жителей, в Соликамском городском округе – у 47, в Чусовском городском округе – у 41, в Куединском муниципальном округе – у 35, в Октябрьском городском округе – у 33, в Очерском городском округе – у 31.

В Александровском муниципальном округе заболели 28 жителей, в Добрянском городском округе – 27, в Бардымском муниципальном округе – 25, в Горнозаводском городском округе – 23. В Суксунском городском округе - 21, в Чайковском – 20, в Сивинском муниципальном округе – 19.

По 16 заболевших в Верещагинском и Осинском городских округах. В Березовском муниципальном округе - 14 случаев. По 10 человек заболели в Кудымкаре, Кишертском и Частинском муниципальных округах, по 9 – в Ильинском и Чернушинском городских округах. По 8 жителей в Гремячинском, Лысьвенском и Нытвенском городских округах.

7 человек в Кунгуре, в Юсьвинском муниципальном округе – 6, в Большесосновском муниципальном округе – 5.

В Красновишерском и Чердынском городских округах, а также в Гайнском, Еловском, Карагайском и Кудымкарском муниципальных округах по 4 случая ковида.

В ЗАТО Звездный - 3, в Кочевском муниципальном округе – 2.

Губаха, Кизел, Оханский городской округ, а также Косинский и Уинский муниципальные округа зафиксировали по 1 случаю заболевания.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 177210 жителей с коронавирусной инфекцией.

Напомним, 28 января на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе. По итогам заседания были продлены действующие ограничительные меры, а также введены новые. Подробнее здесь.

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