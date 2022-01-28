Прокуратура уличила администрацию Перми в организации незаконного полигона для складирования снега

Снег с дорог Перми вывозили в Камскую долину. Фото: Иван Макеев

В Перми природоохранная прокуратура выявила незаконную организацию полигона для складирования снега в Камской долине.

Было установлено, что площадка накопления размещена в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, а также в границах водосборной территории реки Кама.

- Место не оборудовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщает прокуратура Пермского края. - В частности, не имело водонепроницаемого покрытия и обваловки сплошным земляным валом.

Сейчас складирование снега прекращено. По материалам проверки прокуратуры Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении администрации г. Перми составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления».

Администрации Перми грозит штраф до 350 тысяч рублей.