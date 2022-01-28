Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 14:47

В Перми на голову мужчине упала облицовочная плитка

Случай произошел в Мотовилихинском районе
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавший мужчина получил травму головы.

Пострадавший мужчина получил травму головы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 27 января на улице Сигаева, 10 произошел несчастий случай. С фрасада строящегося 19-этажного здания на 57-летнего мужчину упала облицовочная плитка. Как рассказал источник «КП», пострадавший получил травму головы. Его доставили в травмпункт для оказания помощи.

Ранее мы рассказали о другом несчастном случае. 27 января на строительном участке автомобильной дороги рабочие производили нарезку траншеи по кромке проезжей части. При замере траншеи мастер подошел близко оборудованию, поскользнулся и ногой попал в грунторез.

0