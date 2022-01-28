В Перми на голову мужчине упала облицовочная плитка

Пострадавший мужчина получил травму головы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 27 января на улице Сигаева, 10 произошел несчастий случай. С фрасада строящегося 19-этажного здания на 57-летнего мужчину упала облицовочная плитка. Как рассказал источник «КП», пострадавший получил травму головы. Его доставили в травмпункт для оказания помощи.

Ранее мы рассказали о другом несчастном случае. 27 января на строительном участке автомобильной дороги рабочие производили нарезку траншеи по кромке проезжей части. При замере траншеи мастер подошел близко оборудованию, поскользнулся и ногой попал в грунторез.