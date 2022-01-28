В Пермском крае начали прививать школьников от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае прививку от коронавируса поставили 165 школьникам

В Пермском крае прививку против новой коронавирусной инфекции сделали уже 165 детям. Такие цифры приводит Минздрав региона на вечер 28 января.

В пятницу в Перми прошел оперативный штаб по борьбе с ковидом, на котором обсудили текущую ситуацию. За третью неделю января заболеваемость детей до 17 лет выросла в 2,1 раза по сравнению со второй неделей января. На сегодняшний день в Пермском крае полностью закрыты 25 школ и 5 детсадов из-за ОРВИ.

Напомним, что в Пермский край поступило 2 160 комплектов вакцины от коронавируса для подростков. В образовательные учреждения будут приезжать бригады для проведения вакцинации. «Спутником-» предназначен для подростков от 12 – 17 лет. Прививка, как и у взрослых, двухкомпонентная, ставить ее будут с интервалом в 21 день только с письменного согласия родителей.

Читать также

Министр образования Пермского края рассказала, перейдут ли школы на дистанционное обучение

На оперштабе обсудили обстановку с заболеваемостью среди детей (Подробнее...)