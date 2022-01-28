В Пермском крае пропал 27-летний мужчина

Алексей пропал 27 января.

В Пермском крае пропал 27-летний Алексей Елтышев из города Чусового. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Известно, что 27 января в 12.10 он выехал на электропоезде «Ласточка» со станции Чусовская до станции Пермь - 1, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Алексея: темно-русые волосы, голубые глаза, среднего сложения. Черная шапка, болоньевая черная куртка, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки. Со собой он взял спортивную сумку с баскетбольными кроссовками сиренево-черного цвета, кубок, футбольные черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Алексея Елтышева, сообщите по телефонам: 102 - полиция, 112 - ЕДДС, 8(342)241-36-40 - БРНС Пермь, 8(995)545-62-32 инфорг Андрей, 8(952)335-27-70 инфорг Людмила.