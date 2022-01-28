На трассе в Пермском крае рабочего затянуло в грунторез

Мужчина погиб на трассе "М-7 Волга". Фото: архив "КП"

В Пермском крае на трассе «М-7 Волга» произошел смертельный случай с мастером ООО «ДорТехИнжиниринг». Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

27 января на строительном участке автомобильной дороги рабочие производили нарезку траншеи по кромке проезжей части. При замере траншеи мастер подошел близко к оборудованию, поскользнулся и ногой попал в грунторез. Мужчина получил смертельную травму.

Инспекция выясняет причины и обстоятельства несчастного случая, итоговые материалы направят в следственные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, забери меня отсюда, мне жить охота». В Пермском крае через час после звонка родным умер 35-летний мужчина

Предварительная версия - суицид, но родные в это не верят (Подробнее...)