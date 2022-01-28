«Качественные, комфортные, стильные и энергоэффективные». Продажи квартир в самом инновационном доме от группы компаний ПЗСП набирают обороты

Фото: ПЗСП

Группа компаний ПЗСП приступила к монтажу стен будущего дома по ул. Докучаева, 23 из изделий, выполненных по новой технологии BAUM. Эта технология индустриального домостроения обеспечивает высокий уровень качества, комфорта, дизайна и энергоэффективности дома. Также она безгранично расширяет возможности в создании внешнего вида домов и внутренней планировки, в результате чего каждый построенный по этой технологии дом уникален.

Преимуществ у этого дома, по оценке покупателей, множество. Технология BAUMдала возможность запроектировать в доме большое разнообразие планировочных решений. Это 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в классическом формате и европланировки, объединяющие кухню и гостиную. Покупателям предлагается широкий выбор исходя из их предпочтений. Например, для больших и дружных семей идеально подойдут просторные квартиры, запроектированные в 1 и 2 подъездах дома. Немаловажно, что квартиры в первой очереди будут сдаваться уже через год – в первом квартале 2023 года.

Применение инновационной технологии BAUM позволяет будущему дому выгодно отличаться отделкой фасадов. При этом поменялись и конструктивные особенности дома. Проектировщики изменили поворот лестничных маршей, за счёт чего увеличилась площадь холлов и эргономика мест общего пользования. Увеличилась площадь остекления, что делает квартиры более светлыми и уютными. Высота потолков благодаря новой технологии также увеличена и составляет 2,74 м. Выполняя пожелания жильцов, застройщик уменьшил высоту порога при выходе на лоджию, глубина которой существенно увеличилась.

Кроме того, в доме на Докучаева, 23 запроектированы стильные дизайнерские холлы с входом на уровне земли, места для хранения колясок и велосипедов в каждом подъезде, а также камеры видеонаблюдения и видеодомофоны с функцией распознавания лиц повышают комфортность и безопасность проживания. Проект предусматривает просторный внутренний двор с современным благоустройством, спортивной площадкой с безопасным покрытием и высоким ограждением. Для удобства жителей на первом этаже дома будут коммерческие помещения для магазинов и офисов.

Еще одно большое преимущество дома – его расположение в микрорайоне Пролетарском. Это современный и удобный микрорайон с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности - детские сады, школы, магазины и остановки общественного транспорта. По выделенной полосе для общественного транспорта автобус доезжает до центра города в течение 15 минут. В нескольких минутах езды – ТРК «СпешиLOVE» с торговыми галереями, фудкортом, кинотеатром и детской площадкой.

Спешите приобрести квартиру в новом инновационном доме от ПЗСП. Выбрать свою новую квартиру можно на сайте https://pzsp.ru. Подробная информация о доме и ценах по телефону горячей линии: 8–800–300–7977. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева, 23».