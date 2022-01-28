Министр образования Пермского края рассказала, перейдут ли школы на дистанционное обучение

Из-за высокой заболеваемости школьников могут перевести на дистант. Фото: Анна Маркова

В Перми 28 января прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем обсудили текущую ситуацию в регионе. Глава Роспотребнадзора Виталий Костарев рассказал, что в Пермском крае остро стоит вопрос с заболеваемостью, кроме коронавирусом, превышен эпидемический порог по ОРВИ. Регион занимает 1 место среди регионов ПФО. Он отметил, что высокая заболеваемость среди детей. За третью неделю января заболеваемость детей до 17 лет выросла в 2,1 раза по сравнению со второй неделей января.

Также на оперштабе выступила министр образования Прикамья Раиса Кассина. Она сообщила о возможности перехода на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью.

- Постараемся не уходить на дистант, а закрывать на карантин отдельные классы и школы, - сказала Раиса Кассина. - Потому что мы понимаем, что дистант - не очень качественное образование и встает вопрос, с кем будут находиться дома дети. Но если придется – уйдем.

На сегодняшний день в Пермском крае полностью закрыты 25 школ и 5 детсадов из-за ОРВИ.

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