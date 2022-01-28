Житель Орджоникидзевского района Перми лишился нового автомобиля из-за долгов за тепло

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провел в Орджоникидзевском районе Перми рейды по взысканию задолженности за тепло и горячую воду. В итоге арест был наложен на автомобиль «Лада Ларгус» местного жителя, который недоплатил более 70 тыс. рублей. Теперь ему придется не только погасить долг, но и компенсировать затраты на эвакуацию авто, а также оплатить исполнительский сбор.

Рейд состоялся в рамках акции «Внимание! Должник!». На сегодняшний день в работе находится около 40 тыс. исполнительных документов. Большинство автовладельцев оперативно изыскивают средства, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с энергокомпанией. Клиенты, которые пренебрегают своевременным исполнением своих обязанностей по оплате коммунальных ресурсов, несут ответственность, предусмотренную законом.

В ходе акции «Внимание! Должник!» взыскание задолженности будет проведено в отношении всех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения. «Всем клиентам, задолжавшим за тепло и горячую воду более, чем за 3 платежных периода, будет нанесен визит в рамках исполнительных производств с целью взыскания долга. Помимо проведения рейдов по месту жительства недобросовестных клиентов в 2022 году возобновятся мероприятия по выявлению клиентов с задолженностью за тепло на городских улицах и загородных автотрассах», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.