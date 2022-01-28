Пермский край лидирует по заболеваемости коронавирусом в ПФО

Заболеваемость в Прикамье выше, чем в целом в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми проходит заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края. На нем обсуждается текущая ситуация в регионе.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев сообщил, что наш регион сейчас на 1-м месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приволжском округе.

- За третью неделю заболеваемость детей до 17 лет выросла в 2,1 раза по сравнению со второй неделей января, - говорит Виталий Костарев. - На 100 тысяч заболеваемость 80,8 - что выше, чем в среднем по России, где показатель - 60,6. Полностью закрыты 25 школ и 5 детсадов из-за ОРВИ.

На данный момент известно о 61 человеке с омикроном в Пермском крае, в том числе - 4 детей. Из них 24 - вернулись из-за рубежа: Египет, Кипр, Туриця, ОАЭ и другие.

На Оперштабе глава Роспотребнадзора Прикамья предлагает отменить или перенести все массовые мероприятия, в том числе спортивные.

- Несовершеннолетние не должны находиться в ТЦ без родителей, - говорит Костарев.