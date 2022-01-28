В центре Перми выявили три заведения, которые работали после 23:00

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми продолжаются ночные рейды для выявления нарушений ограничений работы баров, ресторанов, караоке-клубов после 23:00. Подробностями поделились в краевом Минтербезе.

Правоохранители с четверга на пятницу провели ночной рейд, который выявил нарушения в трех заведениях Перми: кафе-бар «ShakeRooM» (улица Ленина, 38); бар «Наташа» (улица Сибирская, 16); заведение «Nebar» (улица Советская, 54).

Все эти заведения работали и принимали гостей после 23:00. Теперь им не избежать административного штрафа.

В ведомстве отмечают, что подобные рейды по заведениям города будут продолжены.