Представители «Уралхима» и «Уралкалия» вошли в наблюдательный совет Национального ESG-Альянса

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Представители ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» избраны в наблюдательный совет Национального ESG-Альянса. Такое решение принято на прошедшем собрании учредителей организации.

Создание национального ESG-Альянса было инициировано 1 декабря 2021 года в ходе конференции, организованной Сбером. Инициативу поддержали ведущие российские и международные компании с общим объемом выручки более 10 трлн руб. и численностью занятых более 1,5 млн человек. Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех вовлеченных сторон.

Главным руководящим органом альянса будет наблюдательный совет в количестве 28 человек. Помимо «Уралхима» и «Уралкалия», в него вошли и другие представители учредителей альянса - АФК «Система», «Металлоинвест», «Просвещение», «СИБУР Холдинг», «Полюс», Mercury Retail Holding, EN+ Group, РУСАЛ, ЕРГ СЕЙЛЗ, «ЕвроХим», X5 Group, «Р-Фарм», Девелоперская компания «Vos’hod» , «Автобан», АО «Колмар Груп», «Солар Системс», «Т Плюс», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», СУЭК, Группа «М.Видео-Эльдорадо», АО Русская медная компания, Сбербанк, O1 Properties, «Фармстандарт», «Газпром нефть».

Учредители также утвердили кандидатуру генерального директора организации. На этот пост назначен Андрей Шаронов, который ранее в течение нескольких лет руководил МШУ «Сколково».