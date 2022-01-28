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Общество28 января 2022 7:17

Суд не рассмотрел иск пермяка о просьбе предоставить ему QR-код

Мужчина хотел получить его через тест на антитела
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

Индустриальный районный суд не стал рассматривать иск пермяка, который через суд хотел получить QR-код переболевшего коронавирусом. Доказать болезнь он планировал через результат теста на антитела.

Как рассказали в пресс-службе суда, заявитель фактически просит признать за ним право быть причисленным к людям, которые пользуются преимуществами прошедших вакцинацию.

Напомним, пермяк обратился в суд, так как имеет антитела к коронавирусу. И, по его словам, переболел им. Однако в больницу за медицинской помощью мужчина не обращался. И не смог получить QR-код о перенесенном заболевании. В своем иске он просил установить факт болезни на основе результатов его теста на антитела.

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