На Восточном обходе в Перми произошло массовое ДТП: столкнулись 13 машин

Фото: скриншот видео из соцсетей

В социальных сетях опубликовали видео массовой аварии на Восточном обходе в Перми. Судя по записи, столкнулись не меньше 10 автомобилей: отечественные легковушки и иномарки, внедорожники и «ГАЗель». По информации от очевидцев, из людей серьезно никто не пострадал, повреждения получили только автомобили.

В пресс-службе ГИБДД по Перми сообщили, что аварии произошли в 8:00.

- Зарегистрировано три ДТП с участие тринадцати автомобилей. В первом участвовали семь машин, во втором - две, в третьем - четыре. В результате аварий повреждения получили только автомобили, пострадавших нет. Проводится проверка, - сообщили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместо дня рождения будут поминки». В Пермском крае ищут свидетелей страшной аварии, в которой погибла 25-летняя девушка

Друзья погибшей опасаются, что виновник аварии может уйти от ответственности (Подробнее..)