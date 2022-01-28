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Происшествия28 января 2022 6:53

На Восточном обходе в Перми произошло массовое ДТП: столкнулись 13 машин

На месте работаю сотрудники ГИБДД
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: скриншот видео из соцсетей

Фото: скриншот видео из соцсетей

В социальных сетях опубликовали видео массовой аварии на Восточном обходе в Перми. Судя по записи, столкнулись не меньше 10 автомобилей: отечественные легковушки и иномарки, внедорожники и «ГАЗель». По информации от очевидцев, из людей серьезно никто не пострадал, повреждения получили только автомобили.

В пресс-службе ГИБДД по Перми сообщили, что аварии произошли в 8:00.

- Зарегистрировано три ДТП с участие тринадцати автомобилей. В первом участвовали семь машин, во втором - две, в третьем - четыре. В результате аварий повреждения получили только автомобили, пострадавших нет. Проводится проверка, - сообщили в ГИБДД.

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