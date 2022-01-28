Двое взрослых и ребенок сгорели в страшном пожаре в Прикамье

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Стали известны подробности пожара, который произошел сегодня утром в селе Башкултаево Пермского района. Напомним, возгорание случилось в 04:40 утра в двухэтажном жилом доме.

Как рассказали в следственном комитете, во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 41-летнего мужчины, 40-летней женщины и десятилетнего ребенка.

Теперь на месте ЧП работают следователи. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).