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Происшествия28 января 2022 6:41

Двое взрослых и ребенок сгорели в страшном пожаре в Прикамье

Возбуждено уголовное дело
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Стали известны подробности пожара, который произошел сегодня утром в селе Башкултаево Пермского района. Напомним, возгорание случилось в 04:40 утра в двухэтажном жилом доме.

Как рассказали в следственном комитете, во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 41-летнего мужчины, 40-летней женщины и десятилетнего ребенка.

Теперь на месте ЧП работают следователи. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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