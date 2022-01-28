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Общество28 января 2022 5:56

В Перми прекратил работу ТЦ «Карнавал»

Здание опечатали судебные приставы
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми судебные приставы опечатали здание ТЦ «Карнавал», что находится по адресу улица Уинская, 8а. Работа торгового центра приостановлена. Подробности рассказали в пресс-службе краевого УФССП России.

Все дело в том, что проведенная проверка выявила в здании множество нарушений пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Прокуратура обратилась в суд, чтобы работу ТЦ остановили. Здание было опечатано судебными приставами, а все находившиеся в нем люди его покинули.

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